Киевские власти снесли часовню Украинской православной церкви

Власти Киева закончили снос часовни Украинской православной церкви (Московского патриархата), которая принадлежит Десятинному монастырю. Об этом сообщили в пресс-службе монастыря.

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— Храма, который освящали Блаженнейший митрополит Владимир и Блаженнейший митрополит Онуфрий, больше не существует, — указали в Telegram-канале религиозного учреждения.

СБУ проводила обыски у митрополита Запорожского и Мелитопольского Украинской православной церкви (УПЦ) Луки. Уточнялось, что священнослужителя подозревают в поддержке российской спецоперации.

Летом прошлого года украинская полиция запретила давать хлеб заблокированным в Киево-Печерской лавре паломникам. Пресс-служба УПЦ считает, что таким образом правоохранители собираются морить голодом православных монахов и верующих из корпусов для их дальнейшего изгнания.

Недавно полиция начала применять силу против прихожан канонической УПЦ в Киево-Печерской лавре. Подобные столкновения в Киеве случаются не в первый раз. Почему на Украине происходит раскол в церкви и к чему это может привести, «Вечерней Москве» рассказал политолог Дмитрий Журавлев.