Макгрегор заявил, что Россия предупредила США из-за вмешательства на Украину

Россия предупредила США, что в случае вмешательства на Украину она готова к действиям. Такое мнение выразил бывший советник министра обороны в администрации экс-президента США Дональда Трампа полковник в отставке Дуглас Макгрегор.

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"Путин дал понять, что, если вы рассматриваете возможность вмешательства в дела Западной Украины, подумайте еще раз, вы будете воевать с Россией, и они готовы к бою", - написал он в X (ранее Twitter).

При это Макгрегор отметил, что ни США, ни страны НАТО "не готовы к этой борьбе".

Минобороны РФ сообщило 6 мая о подготовке в ближайшее время к учениям ракетных соединений Южного военного округа с привлечением авиации и флота. Подразделениям предстоит отработать применение тактического ядерного оружия. Причиной быстрой подготовки названы провокационные заявления западных официальных лиц.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что необходимость отреагировать такими маневрами возникла после заявлений президента Франции Эмманюэля Макрона и главы МИД Великобритании Дэвида Кэмерона. При этом о совместных с РФ тренировках с ТЯО сообщил также президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он заявлял, что в условиях эскалации напряженности нельзя "держать порох сухим", и отметил, что Минск и Москва синхронизируют ядерные учения.