Фобос: Венесуэла стала первой страной, лишившейся всех ледников

Венесуэла потеряла свой последний ледник, став первой такой в мире. Об этом рассказали специалисты метеорологического центра «Фобос».

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Ледник сократился настолько, что ученые перенесли его в другую категорию — ледяное поле. По оценкам специалистов, он растаял гораздо быстрее, чем прогнозировали эксперты. Площадь глыбы сократила до менее чем двух гектаров.

До экологических изменений в латиноамериканской стране насчитывалось шесть ледников, однако к 2011 году пять из них уже исчезли. Ученые не могли наблюдать за последним оставшимся из-за нестабильной политической обстановки в стране.

Температурные скачки, выходящие за пределы нормы для тропических широт, стали причиной исчезновения последнего ледника в Венесуэле. Это, по мнению экспертов «Фобоса», может стать одной из критических точек для криосферы Земли.

Ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова, кандидат физико-математических наук Андрей Киселев ранее указал, что глобальное потепление усилится в 2024 году. Оно ускорит таяние ледников и вызовет подтопления.