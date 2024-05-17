$90.92-0.3398.90+0.07
Войти в почту

Путин и Си Цзиньпин «очень подробно» обсудили Украину

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в формате «тет-а-тет» детально и подробно обсудили украинский конфликт.

Путин и Си Цзиньпин «очень подробно» обсудили Украину
© РИА Новости

Об этом журналисту Павлу Зарубину заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«Очень подробно. Один на один», — подчеркнул он.

До этого Си Цзиньпин счел, что необходимо создать механизм безопасности для урегулирования кризиса на Украине. Китайский лидер также сообщал, что готов поддерживать с Путиным тесный контакт.

Си Цзиньпин назвал отношения России и Китая эталоном

Путин в ходе двусторонней встречи с китайским коллегой Си Цзиньпином заявил, что российское руководство ценит позицию КНР по ситуации на Украине.

Ранее Путин почтил память советских воинов, освобождавших Китай.

В мире
Павел Зарубин
Юрий Ушаков
Цзиньпин Си
Владимир Путин
Китай
Украина
Главные новости
Больше новостей
Газета.Ru: главные новости