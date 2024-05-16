Армянский архиепископ призвал сместить власть в Ереване

Глава Тавушской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Баграт Галстанян заявил о необходимости сместить власть в стране, назвав подобное действие «неотложным императивом». Об этом сообщает РИА Новости.

© Lenta.ru

«Вчера ночью под покровом темноты состоялось очередное заседание пресловутых комиссий по делимитации и демаркации границы, по итогам которого мы констатируем, что власти не свернули с преступного пути», — заявил архиепископ.

По его словам, власти Армении действуют вопреки всем нормам конституции, законов, права, идентичности, морали и логики, и необходимо не бороться с последствиями, а устранять причины. «Есть только одна причина, и она находится в Ереване. И теперь стало неотложным императивом смещение этой власти со всеми ее беззакониями и начало новой жизни в нашей стране», — подчеркнул он.

Ранее министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что Баку и Ереван достигли исторического результата в процессе делимитации государственной границы. Он отметил, что очень позитивно воспринимает развитие процесса делимитации.