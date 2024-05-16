Азербайджан ответил на обвинения в причастности к протестам в Новой Каледонии

В МИД Азербайджана ответили на обвинения в причастности к протестам в Новой Каледонии. Об этом сообщает ТАСС.

По словам пресс-секретаря азербайджанского МИД Айхана Гаджизаде, эти обвинения не соответствуют действительности. Таким образом дипломат ответил на слова главы МВД Франции Жерара Дерманена, который возложил ответственность за беспорядки на Баку.

«Полностью отвергаем очередные беспочвенные обвинения министра внутренних дел Франции Жерара Дерманена в адрес нашей страны, а также его высказывания о предполагаемых связях между Азербайджаном и лидерами движения за независимость в Новой Каледонии», — заявил он.

Помимо этого, Гаджизаде призвал Францию прекратить «клеветническую кампанию против Азербайджана», а Дерманену посоветовал обратить свое внимание на «провальную политику Франции» в отношении своих заморских территорий. По мнению дипломата, именно она и стала причиной протестов в Новой Каледонии.

Ранее Жеральд Дарманен заявил, что беспорядки в Новой Каледонии были спровоцированы действиями Азербайджана и России.