На Украине рассказали о запрете на молитвы для прихожан УПЦ

Правки к украинскому законопроекту №8371 «О внесении изменений в некоторые законы Украины о деятельности в Украине религиозных организаций» фактически запрещают прихожанам Украинской Православной Церкви (УПЦ) собираться для молитвы даже в своих домах. Об этом в своей статье рассказал адвокат Роберт Амстердам, представляющий интересы религиозной организации.

© Lenta.ru

«Последняя редакция законопроекта, похоже, подразумевает, что после того, как правительство украдет материальные активы Церкви, верующим станет невозможно даже собираться вместе для молитвы, на заднем дворе или в гараже (практика, которая продолжается в некоторых районах, где Церковь уже запрещена местными властями)», — сообщил он.

Адвокат также подчеркнул, что сегодня более 1500 храмов УПЦ были насильно переданы Украинской Православной Церкви (УПЦ), а священнослужителей отправляют в тюрьму по обвинениям в госизмене или разжигании религиозной ненависти.

По словам Амстердама, координацией борьбы с Церковью занимается глава Госслужбы Украины по этнополитике и свободе совести Виктор Еленский. Он отметил, что Еланский «вместе с тайной полицией (СБУ — прим. «Ленты.ру») управляет заключением в тюрьму церковных иерархов».

Ранее Синод УПЦ назвал законопроект №8371 нарушающим фундаментальное право на свободу вероисповедания. По мнению Синода, этот закон будет способствовать разжиганию религиозной вражды и нетерпимости и нарушать принцип автономности религиозного общества.