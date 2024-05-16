Илон Маск неожиданно прокомментировал визит Путина в Китай

Западу необходимо понять, что визит президента России Владимира Путина в Китай - это свидетельство образования нового альянса, заявил американский миллиардер Илон Маск в своей соцсети Х (бывший Twitter, заблокирован в РФ).

По его словам, толкают две страны создавать этот альянс - США.

Эти слова стали своеобразным комментарием Маска на пост, в котором утверждалось, что Запад стоит перед лицом формирования оси КНР - Россия - Иран - КНДР.

Мировые СМИ отреагировали на визит Путина в Китай

Ранее президент Путин и председатель Си Цзиньпин приняли в Пекине совместное заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия.