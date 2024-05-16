Китай осудил теракт в "Крокусе"

Пекин считает абсолютно неприемлемыми атаки против мирного населения и решительно осуждает организаторов, исполнителей и пособников теракта в подмосковном "Крокус сити холле". Такой пункт содержится в совместном заявлении, подписанном лидерами России и Китая.

"Китайская сторона категорически осуждает всех организаторов, исполнителей и пособников бесчеловечного террористического акта, совершенного 22 марта 2024 года в Московской области, заявляет об абсолютной неприемлемости атак против мирного населения и поддержке решительных действий российской стороны, направленных на борьбу с террористическими и экстремистскими силами, поддержание мира и стабильности в стране", - сказано в документе.