В Эстонии запретили преподавать на русском языке в школах Нарвы

Просьба города Нарва разрешить частичное преподавание в школах и воспитание в детских садах на русском языке была отклонена эстонским правительством. Соответствующее решение оно приняло в ходе заседания, передает «Интерфакс».

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Уточняется, что в данном субъекте свыше 90% граждан являются русскоговорящими. Пресс-служба правительства отметила, что «изложенные в заявлении обстоятельства не дают основания для применения группового различия».

«Действующее положение предоставляет возможности для организации обучения с учетом способностей обучающихся», - указало правительство.

Городское собрание Нарвы обратилось к властям Эстонии с указанной просьбой в конце февраля текущего года. Поправки в законы об образовании, которые были приняты несколько лет назад, предполагают, что в 2024/2025 учебном году в стране предписано перевести на обучение на эстонском языке детские сады и 1-4-й классы основной школы. Полный переход на эстоноязычное обучение должен завершиться к началу 2029/2030 учебного года.