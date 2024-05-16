Словакия в связи с покушением на премьер-министра Роберта Фицо почти находится "на пороге гражданской войны", считает министр внутренних дел республики Матуш Шутай-Эшток.

"Из того, какая ненависть была развязана <...>, вышла буря, и теперь мы почти [стоим] на пороге гражданской войны ", - приводит его слова чешское издание Novinky.

Таким образом министр прокомментировал "злобные комментарии" в социальных сетях о нападении на Фицо и призвал граждан страны прекратить разжигать ненависть.

"Все действия, которые последуют за актами ненависти, не останутся без наказания", - добавил он.

Покушение на Фицо было совершено 15 мая в городе Гандлова на западе Словакии. Премьер был ранен в грудь, живот и конечность, перенес операцию, после которой его ввели в состояние искусственного сна на 24 часа. Вице-премьер Словакии Томаш Тараба заявил, что Фицо не находится в "опасной для жизни ситуации".

Нападавший задержан. По данным словацких СМИ, это писатель Юрай Цинтула. Власти страны считают, что стрелявший действовал по политическим мотивам. Представители многих государств осудили нападение и выразили главе правительства Словакии поддержку.

Байден отреагировал на покушение на Фицо

Фицо стал премьером Словакии в октябре 2023 года. Ранее он занимал этот пост в 2006-2010 и 2012-2018 годах. Политик длительное время критикует стратегию Запада по Украине и подчеркивает, что конфликт не имеет военного решения, а поставки Киеву вооружений лишь приводят к многочисленным жертвам.