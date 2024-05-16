Обзор иноСМИ: "решающая битва" в Харьковской области и реакция на события в Грузии

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы. Читайте дайджест и подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Эксперты Al Jazeera предсказали «решающую битву» в Харьковской области

Автор Al Jazeera Фахим Аль-Сурани рассказал, что продвижение России в Харьковской области может предвещать окончание украинского кризиса. По мнению российских и западных наблюдателей, выход войск РФ на город Волчанск, расположенный в 73 километрах от Харькова, представляет собой начало «решающей битвы», которая может стать поворотным моментом в конфликте.

Военный эксперт Евгений Норин считает, что Киев допустил серьезную ошибку, решив атаковать приграничные районы России ракетами и беспилотниками, - это дало РФ повод начать контрнаступление, чтобы как минимум защитить население и инфраструктуру на этих территориях, особенно в Белгородской области. Эксперты, опрошенные Al Jazeera, обратили внимание, что в ЕС начали призывать к сокращению поставок оружия Украине - это отражает новое настроение, которое начало формироваться внутри европейской системы в пользу прекращения конфликта.

«Покушение на демократию»

Словацкое издание Pravda назвало покушение на премьера страны Роберта Фицо покушением на демократию. Полиция задержала нападавшего - им оказался 71-летний писатель, легально владевший пистолетом. Информации мало, но ясно одно: в истории Словакии такое произошло впервые, раньше подобные случаи страна видела лишь в американских фильмах.

Нападение на лидера популярной политической партии и главу кабинета министров в одном лице необходимо рассматривать в контексте насилия, укоренившегося сегодня на мировой политической арене, считает Pravda. Насилие, даже словесное, всегда порождает еще большее насилие, поэтому политикам следует быть более сдержанными, по крайней мере, сейчас, призвала Pravda.

Microsoft задумала вывезти своих китайских инженеров

Американская корпорация Microsoft попросила около 800 сотрудников, базирующихся в Китае, рассмотреть возможность переезда, пишет The Wall Street Journal. По данным газеты, просьба связана с тем, что отношения США и Китая становятся все более напряженными: Вашингтон ужесточает контроль за доступом Китая к передовым американским технологиям. В частности, в Штатах рассматривают правила, которые потребуют от американских корпораций получать специальные лицензии на открытие доступа к ИИ-чипам для клиентов из Китая.

По данным WSJ, Microsoft предложила переезд в США, Ирландию, Австралию или Новую Зеландию китайским сотрудникам, которые занимаются машинным обучением и другой работой, связанной с облачными вычислениями. Незадолго до этого стало известно, что Министерство торговли США рассматривает новые ограничения на экспорт моделей искусственного интеллекта с закрытым исходным кодом, отмечает газета.

NYT назвала нового министра обороны РФ проблемой для Украины

Редактор The New York Times Серж Шеманн считает, что назначение Андрея Белоусова на пост министра обороны РФ не предвещает ничего хорошего для Украины. Шеманн заявил, что Белоусов способен повысить эффективность российского военного-промышленного комплекса, обеспечивающего потребности армии РФ.

Шеманн добавил, что назначение Белоусова произошло в тот момент, когда российские войска продолжают свое уверенное продвижение. Президент РФ Владимир Путин ранее рассказал, что назначение Белоусова на пост министра обороны связано с возросшими расходами России на оборону и безопасность. Новый министр обороны ранее занимал пост вице-премьера по экономическим вопросам.

«Грузия - новая зона противостояния России и Запада»

Париж «с озабоченностью» наблюдает за обострением конфронтации между проевропейскими демонстрантами и пророссийским правительством Грузии, пишет автор французской газеты Le Figaro Изабель Лассер. Она сравнила последние события в Грузии с Евромайданом 2014 года: как и украинцы в то время, протестующие грузины «говорят да Брюсселю и нет России».

Но, несмотря на жестокость противостояния, европейские канцелярии не решаются вмешиваться, отмечает Лассер. По ее словам, ЕС демонстрирует осторожность, которую некоторые представители грузинской оппозиции считают «опасной двусмысленностью». Автор статьи считает, что Западу и России предстоит новое противостояние - на этот раз в Грузии.