Си Цзиньпин назвал угрозы, с которыми сталкиваются страны всего мира

Менталитет холодной войны и политика силы угрожают безопасности всех стран мира, заявил китайский лидер Си Цзиньпин на совместной пресс-конференции по итогам встречи с Президентом России Владимиром Путиным 16 мая. Мероприятие транслировалось в соцсетях Кремля.

«В сегодняшнем мире все еще свирепствует менталитет холодной войны. Односторонняя гегемония, блоковая конфронтация и политика силы напрямую угрожают всему миру», — сказал Си Цзиньпин.

По его словам, РФ и КНР «продвигают становление многополярного мира». Во взаимоотношениях страны будут придерживаться духа «неприсоединения к блокам, неконфронтации и ненаправленности против третьих сторон». Также Москва и Пекин будут укреплять взаимное политическое доверие и «твердо поддерживать друг друга на пути к совместному процветанию и возрождению».

Председатель КНР заявил о необходимости безотлагательно урегулировать палестино-израильский конфликт, а также разрешить украинский кризис «путем политического урегулирования».

Как писала «Парламентская газета», лидеры России и Китая по итогам переговоров приняли совместное заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Документ приурочен к 75-летию установления дипломатических отношений между двумя странами.