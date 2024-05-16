В Грузии обвинили глав МИД стран ЕС в попытке свергнуть власть

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили обвинил глав МИД Исландии, Литвы и Эстонии, принявших участие в митинге против закона об иноагентах в Тбилиси, в попытке свержения грузинской власти. ТАСС

«Обратиться к группе взволнованной молодежи, которых радикальные оппозиционные партии настраивают против правительства, и назвать их "всем народом", это поступок, который больше ожидаем от советской или российской пропаганды, чем от министров иностранных дел Евросоюза», — отметил спикер. Lenta.ru

Папуашвили заявил, что «Грузия давно доказала приверженность европейским и евроатлантическим ценностям». Деловая газета «Взгляд»