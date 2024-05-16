Франция ввела армию в Новую Каледонию на фоне беспорядков

После нескольких дней беспорядков в Новой Каледонии с вечера 15 мая на острове ввели чрезвычайное положение. Премьер-министр Франции Габриэль Атталь также объявил о вводе войск на остров для «охраны портов и аэропортов», сообщает BFMTV.

По данным Елисейского дворца, прошлой ночью во время беспорядков в Новой Каледонии погибли как минимум четыре человека, в том числе полицейский, получивший огнестрельное ранение. За последние 24 часа на острове были задержаны около 70 человек. Глава МВД Франции Жеральд Дарманен объявил о домашнем аресте первых пяти «радикальных и жестоких» лидеров беспорядков.

Причиной беспорядков стало решение французского правительства дать право голоса на местных выборах французам, живущим в Новой Каледонии более десяти лет. Сейчас на местных выборах могут голосовать лишь люди, внесенные в специальные списки в 1998 году, и их дети. Беспорядкам предшествовали протесты, организованные коренным народом канаки, выступающим за независимость острова. Канаки опасаются, что из-за новых правил голосования они потеряют электоральный вес.

Основатель антитеррористического подразделения Французской жандармерии (GIGN) Кристиан Пруто заявил, что для восстановления порядка на острове потребуется около недели. По данным властей, с начала беспорядков пострадали уже 64 жандарма и полицейских. Местные больницы столкнулись с «наплывом пациентов с серьезными травмами».

Эксперт объяснил беспорядки во французской Новой Каледонии

За время беспорядков на острове сгорело много жилых домов и коммерческих точек. В некоторых местах ведется стрельба, группы людей грабят магазины. Утром в четверг, 16 мая, президент Франции Эммануэль Макрон проведет экстренное совещание Совета обороны и национальной безопасности.