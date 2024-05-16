В Сербии задержали мужчину за угрозы президенту страны Вучичу

В Сербии задержали мужчину, который угрожал президенту страны Александру Вучичу. Об этом в четверг, 16 мая, сообщил заместитель премьер-министра, министр внутренних дел Сербии Ивица Дачич.

Поступившие в адрес Вучича угрозы, поступившие после покушения на премьер-министра Словаки Роберта Фицо осудил премьер-министр Сербии Милош Вучевич. Он призвал компетентные органы незамедлительно отреагировать на инцидент. Вучевич напомнил, что подобные угрозы в адрес Вучича поступали и раньше. Однако президент Сербии много раз доказывал, что никакие высказывания в его адрес и давление на него не могут сломить и напугать сербского лидера.

— Драган Миятович из Сомбора был арестован и помещен под стражу на 48 часов, — цитирует сообщение Министерства внутренних дел Сербии издание Tanjug.

В среду, 15 мая, в здании, где проводилось выездное заседание правительства Словакии, произошла стрельба. В результате инцидента был ранен премьер-министр республики Роберт Фицо. По данным телеканала JOJ, мужчина из толпы начал стрелять в политика, когда он вышел поприветствовать жителей Гандловы.

Байден отреагировал на покушение на Фицо

Предполагаемый подозреваемый в покушении на премьер-министра Словакии — 71-летний писатель и сторонник оппозиционной партии «Прогрессивная Словакия» Юрай Цинтула. После задержания он признался, что был против действий кабмина, направленных на ограничение свободы средств массовой информации. Сын Цинтулы также прокомментировал поступок отца.