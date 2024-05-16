В Капитолии вновь обнаружен пакет с кокаином

Полиция Капитолия США объявила о начале расследования после того, как на территории штаб-квартиры был вновь найден пакет с белым порошком, который, как выяснилось, содержал кокаин. Об этом сообщает ТАСС.

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Кокаин обнаружили в коридоре штаб-квартиры полиции Капитолия. В ходе расследования будет проведена дополнительная экспертиза. В частности, проведен анализ следов ДНК на пакете.

Напомним, что в июле 2023 года телеканал CBS сообщил о находке белого порошка, предположительно кокаина, в помещении Белого дома. Порошок был найден в шкафу, где сотрудники и посетители оставляли на хранение мобильные телефоны. Находка находилась недалеко от Овального кабинета и офисов чиновников администрации президента.

Тогда Секретная служба США также сообщила о проведении тщательного расследования. Сотрудники изучали записи с камер наблюдения и регистрационные журналы, чтобы установить, кто заходил в камеру хранения.

Виновный так и не был найден, но, как сообщил телеканал ABC News, экспертиза подтвердила, что белый порошок является кокаином.