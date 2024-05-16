СМИ: угроза жизни премьера Словакии все еще сохраняется

Угроза жизни премьера Словакии Роберта Фицо все еще сохраняется, глава словацкого кабмина перенес операцию после произошедшего накануне покушения на него.

Об этом сообщает местный телеканал Markiza.

«Премьер Словакии после сложной операции, которая длилась несколько часов, все еще в опасном для жизни состоянии», — говорится в сообщении телеканала, который ссылается на источник (цитата по РИА Новости).

До этого пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщал, что Россия решительно осуждает покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, Москва считает событие трагедией.

Он также напомнил, что президент РФ Владимир Путин сразу направил телеграмму президенту Словакии Зузане Чапутовой, в которой выразил свое сочувствие в связи с произошедшим и пожелал главе словацкого кабмина сил и восстановления.

Вечером 15 мая премьер Словакии Роберт Фицо получил ранение в результате стрельбы, произошедшей после выездного заседания кабмина в городе Гандлова. По словам очевидцев, по окончании мероприятия политик подошел к местным жителям. Затем из толпы раздалось несколько выстрелов и Фицо упал на землю. Премьер-министр был ранен в грудь и живот, его на вертолете доставили в один из госпиталей в Братиславе.