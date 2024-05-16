$91.26-0.1098.83+0.16
Войти в почту

Угроза жизни премьера Словакии все еще сохраняется

Угроза жизни премьера Словакии Роберта Фицо все еще сохраняется, глава словацкого кабмина перенес операцию после произошедшего накануне покушения на него.

СМИ: угроза жизни премьера Словакии все еще сохраняется
© globallookpress.com

Об этом сообщает местный телеканал Markiza.

«Премьер Словакии после сложной операции, которая длилась несколько часов, все еще в опасном для жизни состоянии», — говорится в сообщении телеканала, который ссылается на источник (цитата по РИА Новости).

До этого пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщал, что Россия решительно осуждает покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, Москва считает событие трагедией.

Он также напомнил, что президент РФ Владимир Путин сразу направил телеграмму президенту Словакии Зузане Чапутовой, в которой выразил свое сочувствие в связи с произошедшим и пожелал главе словацкого кабмина сил и восстановления.

Вечером 15 мая премьер Словакии Роберт Фицо получил ранение в результате стрельбы, произошедшей после выездного заседания кабмина в городе Гандлова. По словам очевидцев, по окончании мероприятия политик подошел к местным жителям. Затем из толпы раздалось несколько выстрелов и Фицо упал на землю. Премьер-министр был ранен в грудь и живот, его на вертолете доставили в один из госпиталей в Братиславе.

В мире
Роберт Фицо
Дмитрий Песков
Владимир Путин
Москва
Братислава
Словакия
Главные новости
Больше новостей
Газета.Ru: главные новости