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МО РФ: ВСУ обстреливают мирных жителей оставленных населенных пунктов Харьковской области

Украинская армия наносит удары, в том числе кассетными боеприпасами, по мирному населению в оставленных ими населенных пунктах Харьковской области, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны России.

Тем временем, российские военнослужащие продолжают улучшать свое тактическое положение. Ранее ими было освобождено село Пыльная. При том, что в этом населенном пункте военных объектов нет, Вооруженные силы Украины ведут его обстрел.

Противник применяет танки, кассетные боеприпасы, беспилотники.

Власти Новой Зеландии объявили об очередном пакете антироссийских санкций

Новая Зеландия вводит очередной пакет санкций в отношении Москвы, сообщает ТАСС.

В него будут включены ограничения в отношении 28 граждан и 14 предприятий. Как заявил глава МИД Уинстона Питерса, запретительные меры коснулись предприятий и граждан, якобы оказывающих стратегическую поддержку проведению специальной военной операции.

Целью нового пакета санкций стали физические и юридические лица, якобы причастные «к передаче оружия из КНДР в Россию для дальнейшего использования против Украины», а также иранские граждане и компании, «участвующие в оказании военной помощи России»

Reuters: некоторые заключенные выйдут на свободу из-за нехватки мест в тюрьмах Британии

Британское правительство временно решило освободить некоторых преступников из-за переполненных тюрем в стране, сообщает ТАСС.

Кроме того, некоторые судебные слушания будут отложены в рамках принятых экстренных мер для борьбы с заполненностью тюрем. За последние 30 лет число заключенных удвоилось в Англии и Уэльсе. Это произошло на фоне более длительных тюремных сроков и ужесточенного подхода к серьезным преступлениям.

По словам властей, досрочное освобождение коснется только тех, у кого истекает срок заключения. При этом освобожденные будут находиться под строгим наблюдением.

В МО РФ сообщили об уничтожении пяти ракет ATACMS в Крыму

Российские средства ПВО уничтожили оперативно-тактические ракеты ATACMS американского производства, которые выпустили Вооруженные силы Украины, сообщает ТАСС.

По данным Министерства обороны России, ATACMS уничтожены над Крымом 15 мая около 23:00 мск.

Речь идет о пяти ракетах.

Путин обсудит с Си Цзиньпином решение украинского вопроса и укрепление связей РФ и КНР

Российский президент Владимир Путин прибыл в КНР, сообщает ТАСС.

Его визит продлится два дня. 16 мая глава государства проведет в Пекине, а 17 мая посетит Харбин.

16 мая состоится первая в этом году очная встреча с Си Цзиньпином.