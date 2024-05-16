Выходка Блинкена в Киеве привела американцев в ярость

Выступление главы Госдепа США Энтони Блинкена вместе с местной группой в одном из баров Киева возмутило читателей американского портала Breitbart, сообщает РИА Новости.

Дипломат 14 мая в ходе визита в украинскую столицу в компании министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы отведал пиццы, а также спел с группой в баре и сыграл на гитаре.

«Я помню времена, когда дипломаты ездили за рубеж проводить мирные переговоры, участвовать в важных диалогах и дискуссиях. Я не помню, чтобы дипломат, приехав в другую страну, начал исполнять музыку, подстрекая людей к войне», — заявил пользователь Billy Bacon.

Читатель под ником MP написал, что не подозревал, что администрация президента США Джо Байдена «может еще больше опозорить Америку».

«Заложники [в Секторе Газа], война, разрушающаяся экономика. Какой стыд и унижение!», — указал он.

«Дебилы и негодяи на параде. Повсюду вспыхивают войны, а этот идиот Блинкен чем занимается? На-до-ело!!», — возмутился ActinUpinTexas.

«Так вот куда уходят мои налоговые доллары. Чтобы госсекретарь играл на гитаре в Киеве, в то время как я горбачусь, чтобы была еда на столе и бензин в баке автомобиля! И вы хотите, чтобы я голосовал за Байдена и еще четыре года смотрел на это?», — задался вопросом Condiment Salesman.

Publius Democratus выразил надежду, что как музыкант Блинкена лучше, чем как дипломат, «потому что дипломатией он занимается крайне ужасно».

Ранее главу Госдепа раскритиковал сенатор от штата Флорида Рик Скотт. Он упрекнул его в том, что Блинкен решил выступить в то время, «пока мир в огне, а американцы проводят свой 221-й день в заложниках ХАМАС в Газе».