Глава Евросовета обсудил с президентом Грузии ситуацию с протестами

Глава Европейского совета Шарль Мишель обсудил ситуацию с протестами в Тбилиси с президентом, а также главой правительства Грузии Саломе Зурабишвили и Ираклием Кобахидзе, сообщает РИА Новости.

По его словам, разговоры состоялись по телефону.

«Подтвердил свою полную поддержку в продолжении помощи грузинам в стремлении к европейскому будущему, также помогая найти лучший способ решения законных проблем всех сторон», — заявил Мишель.

Парламент Грузии 14 мая окончательно принял закон об иноагентах. Он предусматривает регистрацию некоммерческих юридических лиц и СМИ, более 20% доходов которых получено из-за границы.

Как заявил генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта», мэр Тбилиси Каха Каладзе, силы извне пытаются совершить переворот в Грузии. В качестве примера он привел тот факт, что «иностранцы прибыли прямиком на акцию».

15 мая главы МИД Литвы, Эстонии и Исландии пришли на проспект Руставели в Тбилиси, где проходила акция против принятого закона. Дипломаты обратились к демонстрантам, поддержав их.