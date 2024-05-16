Новая Зеландия расширила список антироссийских санкций

Власти Новой Зеландии ввели санкции против 28 физических и 14 юридических лиц России, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы МИД Уинстона Питерса.

В рамках нового пакета ограничительных мер Веллингтон нацелен на физических и юрлиц, якобы причастных к передаче оружия из Северной Кореи и Ирана в Россию. По сообщению новозеландского внешнеполитического ведомства, новые санкции также «направлены против тех, кто способствует принудительному переселению украинских детей в Россию».

Разведка Новой Зеландии считает, что экономические санкции против Москвы, «вероятно, воспрепятствовали развитию ее новых технологий и подтолкнули к использованию более скрытых методов для получения жизненно важных компонентов».