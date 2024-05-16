Внешние силы пытаются совершить переворот в Грузии, заявил мэр Тбилиси

Силы извне пытаются совершить переворот в Грузии, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление генерального секретаря правящей партии «Грузинская мечта», мэра Тбилиси Каха Каладзе.

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По его словам, они хотят, чтобы в стране произошла революция. В качестве примера он привел тот факт, что «иностранцы прибыли прямиком на акцию».

«Это не дружба, это враждебность и попытка внедрения поляризации в стране. Как вы себе представляете, если бы наш министр иностранных дел прибыл в Ереван и принял участие в митинге оппозиции? Какое было бы отношение? Мы должны называть все своими именами», — заявил политик.

15 мая главы МИД Литвы, Эстонии и Исландии пришли на проспект Руставели в Тбилиси, где проходила акция против закона об иноагентах. Дипломаты обратились к демонстрантам и поддержали их.

Каладзе указал, что власти Грузии не боятся санкций со стороны США. По его словам, шантаж и разговоры с угрозами неприемлемы, если речь идет о стратегическом партнерстве и дружбе.

«Я выскажу лично свое мнение и позицию моих однопартийцев, никто не боится этих санкций. Когда дело касается твоей страны, твоей родины, о каких санкциях может идти речь», — подчеркнул мэр.

Каладзе добавил, что он не понимает, какие основания могут иметь возможные санкции против властей Грузии.

Ранее помощник американского госсекретаря Джеймс О'Брайен заявил в Тбилиси, что Вашингтон может ввести персональные санкции в отношении грузинского руководства, если принятый закон об иноагентах не будет соответствовать международным стандартам. США также могут отказаться от оказания финансовой помощи.

14 мая парламент Грузии принял законопроект об иноагентах в окончательном чтении.