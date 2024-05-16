Британских заключенных выпустят на свободу из-за высокой нагрузки на тюрьмы

Правительство Великобритании намерено выпустить на свободу некоторых осужденных из-за переполненности тюрем. Отмечается, что за последние 30 лет число заключенных в Англии и Уэльсе выросло в два раза, чему предшествовало увеличение сроков уголовных наказаний и ужесточение подхода к борьбе с насильственными и «наркотическими» преступлениями.

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В результате введенных мер каждые три тюрьмы из пяти оказались переполнены. Теперь власти королевства намерены досрочно освободить часть осужденных, надеясь, что это поможет снизить давление на систему исполнения наказания.

Отмечается, что в тюрьмах останутся те, кого осудили за терроризм, сексуальные или тяжкие насильственные преступления. При этом досрочное освобождение будет применяться только к тем, у кого срок подходит к концу. После выхода на свободу эти граждане будут находиться под жестким надзором и носить электронные метки, сообщает Reuters.

— Это временная мера, — подчеркнул пресс-секретарь премьер-министра Великобритании.

Госдума в четверг, 15 февраля, в первом чтении приняла законопроект, которым предлагается увеличить количество телефонных разговоров для заключенных в исправительных учреждениях.

Верховный суд России 19 декабря 2023 года внес в Государственную думу законопроект, который предполагает, что постановление суда об освобождении осужденного в связи с болезнью подлежит немедленному исполнению.

В октябре того же года российским заключенным разрешили покупать и скачивать электронные книги, сообщил на встрече с уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой заместитель министра юстиции Всеволод Вуколов. Он добавил, что в правилах внутреннего распорядка разрешили закачивать электронные книги в планшеты, не связанные с интернетом.