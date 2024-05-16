Вице-премьер Словакии заявил, что здоровью Фицо ничего не угрожает

Вице-премьер Словакии Томаш Тараба заявил, что премьер Словакии Роберт Фицо, раненный в результате покушения, выживет и что его жизни больше не угрожает опасность.

«Я был очень шокирован. К счастью, насколько я знаю, операция прошла успешно, и я предполагаю, что в конечном итоге он выжил. В данный момент его жизни ничего не угрожает», — сказал Тараба британскому BBC.

Издание Dennik N пишет, что Фицо в сознании.

Как писала «Парламентская газета», 15 мая Фицо ранили в городе Гандлова после заседания правительства. В премьера несколько раз выстрелили, когда он вышел пообщаться с людьми. Стрелявшего задержали, им оказался 71-летний Юрай Цинтула из города Левице — поэт и основатель местного литературного клуб.

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев считает покушение на Фицо политическим. По его словам, в современной Европе такие лидеры, как Фицо, вызывают раздражение у тех, кто желал бы максимально унифицировать политическое лицо Европы.