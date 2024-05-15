Госкомиссии Армении и Азербайджана по делимитации подписали протокол по итогам встречи. Об этом сообщает Trend.

Встреча состоялась на границе между Арменией и Азербайджаном и прошла под председательством заместителя премьер-министра Азербайджанской Республики Шахина Мустафаева, а также вице-премьера министра Армении Мгера Григоряна. Во время переговоров стороны обсудили проделанную работу по вопросам делимитации государственной границы и пограничной безопасности, а также согласовали составленный Протокол-описание отрезков линии границы.

По итогам переговоров стороны подписали соответствующий Протокол.

Ранее в МИД России оценили переговоры глав МИД Армении и Азербайджана в Алматы.