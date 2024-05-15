Госкомиссии Армении и Азербайджана по делимитации подписали протокол
Госкомиссии Армении и Азербайджана по делимитации подписали протокол по итогам встречи. Об этом сообщает Trend.
Встреча состоялась на границе между Арменией и Азербайджаном и прошла под председательством заместителя премьер-министра Азербайджанской Республики Шахина Мустафаева, а также вице-премьера министра Армении Мгера Григоряна. Во время переговоров стороны обсудили проделанную работу по вопросам делимитации государственной границы и пограничной безопасности, а также согласовали составленный Протокол-описание отрезков линии границы.
По итогам переговоров стороны подписали соответствующий Протокол.
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