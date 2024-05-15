Герцогиню Сассекскую Меган Маркл заподозрили в связи с сатанистами через несколько дней после выхода в ожерелье принцессы Дианы. Об этом сообщает People.

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11 мая Меган Маркл и принц Гарри посетили прием для семей военных в Абудже. Для мероприятия Меган Маркл также выбрала золотую цепочку с бриллиантовым крестом, которая ранее принадлежала принцессе Диане.

Однако поклонники заметили необычную деталь на ожерелье. Они заподозрили звезду в связи с сатанистами, поскольку она надела украшение с крестом вверх ногами.

«Крест выглядит вверх ногами», «Маркл общается с сатанистами?», «Зачем она перевернула крест?» — написали пользователи соцсетей.

В пятницу, 10 мая, принц Гарри и Меган Маркл прибыли с официальным визитом в Нигерию. Супругов пригласил посетить страну начальник штаба обороны Нигерии.

Ранее принц Гарри и Меган Маркл нарушили правило королевской семьи во время тура по Нигерии.