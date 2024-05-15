Фицо ввели в искусственную кому

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо был введен в состояние искусственной комы. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.

Отмечается, что премьер пережил операцию в больнице города Банска-Бистрица, куда его доставили на специальном вертолете. Позже Фицо был введен в искусственную кому.

Байден отреагировал на покушение на Фицо

Напомним, что 15 мая на Фицо было совершено покушение в городе Гандлова. После выездного заседания правительства страны премьер-министр вышел на улицу к собравшимся горожанам — в этот момент по Фицо открыли огонь. В результате премьер получил несколько ранений — одно попадание пришлось в плечо, еще два ранили Фицо в брюшную полость. Полиция задержала предполагаемого преступника — им оказался 71-летний писатель Юрай Цинтула.