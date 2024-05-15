Глава МИД Литвы в Тбилиси объяснил, почему Грузия не может вступить в ЕС

Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис, выступая на протестной акции в Тбилиси, заявил, что Грузия не сможет вступить в Евросоюз в случае принятия в стране закона об иноагентах. Об этом сообщает «Интерфакс».

Отмечается, что в протестной акции на площади перед парламентом Грузии также приняли участие главы МИД Латвии, Эстонии и Исландии. До этого они провели ряд встреч с грузинскими представителями власти.

Участники митинга приветствовали министров бурными аплодисментами. Выступая перед ними, Ландсбергис спросил с трибуны у них «Куда идем?», получив ответ: «В Европу!».

«Пути для Грузии в Евросоюз нет после принятия закона об иноагентах», — сказал он после этого.

Также перед протестующими выступил глава МИД Эстонии Маргус Цахкна, который указал, что грузинский народ никогда не останется без Европы.

Ранее парламент Грузии принял закон об иноагентах в третьем и окончательном чтении. При этом против него уже не один месяц выступают граждане Грузии. Оппозиция страны считает, что законопроект об иноагентах отдалит Тбилиси от Евросоюза. Аналогичное мнение высказали в США и ЕС, пригрозив санкциями. Кроме того в Евросоюзе заявляли, что закон об иноагентах станет препятствием на пути Грузии в объединение.