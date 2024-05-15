В МВД Словакии раскрыли мотивы покушения на Роберта Фицо

Покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо произошло по политическим мотивам, заявил на брифинге министр внутренних дел республики Матуш Шутай-Эшток. Об этом пишет «Прайм».

Покушение на Роберта Фицо было совершено в среду, 15 мая, после выездного заседания словацкого правительства в Гандлове. Политик был ранен в плечо и живот, его экстренно доставили в больницу.

Глава МВД Словакии назвал критическим состояние Фицо

«Это покушение было политически мотивировано», — подчеркнул глава ведомства.

Ранее телеканал TA3 продемонстрировал кадры, на которых пожилой мужчина, подозреваемый в покушении на Фицо, сообщает, что «не согласен с политикой правительства».