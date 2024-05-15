Лукашенко прибыл с государственным визитом в Азербайджан

Белорусский борт номер один приземлился во второй половине дня 15 мая в международном аэропорту Баку, куда Александр Лукашенко прибыл с государственным визитом, информирует БЕЛТА.

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На флагштоках перед правительственным терминалом "Шараф" были подняты государственные флаги Беларуси и Азербайджана, а вдоль ковровой дорожки бирюзового цвета в ожидании главы государства выстроились военнослужащие роты почетного караула.

У трапа белорусского лидера встречали первый заместитель премьера Азербайджана Ягуб Эюбов, заместитель главы МИД Эльнур Мамедов и посол Азербайджана в Беларуси Магеррам Алиев, а также члены белорусской делегации - вице-премьер Игорь Петришенко, министр иностранных дел Сергей Алейник и глава белорусской дипмиссии Андрей Равков.

Кстати, уточняет агентство, в преддверии визита Лукашенко руководители белорусских государственных органов и предприятий провели в Баку переговоры со своими азербайджанскими партнерами. Они участвовали и в работе крупнейших в регионе сельскохозяйственных выставок Caspian Agro и Interfood Azerbaijan, достигнув во время форума соглашений на $54 млн.

Судя по информации пресс-службы белорусского лидера, в Баку президент проведет официальные переговоры с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым, которые пройдут в формате "один на один" и в расширенном составе с участием членов делегаций.

Лидеры двух дружественных стран, уточняет агентство, рассмотрят актуальные вопросы двусторонних отношений с акцентом на расширении торгово-экономических связей в различных отраслях и развитии кооперационного взаимодействия в сферах промышленности и сельского хозяйства.

Еще одной темой переговоров станет сотрудничество партнеров на международных площадках и в интеграционных объединениях. Главы государств обсудят ситуацию в регионе и мире в целом.

"А по итогам переговоров будет подписан пакет двусторонних документов", - рассказали в пресс-службе белорусского лидера.

Ожидается также, что в Баку Александр Лукашенко и Ильхам Алиев также посетят азербайджанскую сельскохозяйственную выставку Caspian Agro, где ознакомятся с экспозициями Беларуси и Азербайджана и реализацией совместных проектов в сфере АПК.