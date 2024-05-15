Глава МО Британии высказался об отправке войск на Украину

Лондон не считает необходимым отправку западных войск на Украину. Такое заявление сделал глава Минобороны Великобритании Грант Шаппс, передает РИА «Новости».

Он указал, что не «предлагает и не считает вероятным отправку "сапог" на Украину».

«Я также не думаю, что это необходимо», — сказал Шаппс.

При этом, по его словам, Западу нужно «убедиться, что украинские союзники должным образом профинансированы, должным образом обучены и имеют доступ ко всему оборудованию, которое им необходимо». Шаппс считает, что союзникам Киева стоит сосредоточиться на усилении существующей поддержки до уровня, оказываемого Лондоном, а не придумывать новые способы помощи Украине.