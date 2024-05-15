В Техасе баржа протаранила мост

Баржа протаранила мост с железнодорожными путями в американском городе Галвестон (штат Техас). Об этом сообщает телеканал Fox 26.

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Отмечается, что часть моста обрушилось на судно. Информации о пострадавших пока не поступало. По имеющимся данным, в результате аварии несколько человек упало в воду, но все они были подняты на сушу без происшествий.

В данный момент мост был перекрыт в обоих направлениях. При этом мост являлся единственным способом попасть на остров Пеликан на автотранспорте — из-за аварии это стало невозможно. Как уточнил судья округа Галвестон Марк Генри, находящихся на острове местных жителей эвакуируют на лодках.

Ранее похожая ситуация произошла в Балтиморе (штат Мэриленд) — там контейнеровоз протаранил мост имени Фрэнсиса Скотта Ки.