Глава МВД Словакии назвал «критическим» состояние Фицо

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо все еще находится на операционном столе, рассказал глава МВД республики Матуш Шутай-Эшток. Об этом пишет РИА «Новости».

На Роберта Фицо было совершено покушение после заседания правительства в городе Гандлова. Политик был ранен в плечо и живот.

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«В ходе покушения нападавший сделал пять выстрелов, премьер в критическом состоянии, он все еще на операционном столе», — пояснил министр.

Министр обороны Словакии Роберт Калиняк подтвердил что состояние премьера тяжелое, а операция продолжается. Он добавил, что она длится уже 3,5 часа.

Операция затягивается из-за повреждения нескольких органов, сообщил, в свою очередь, министр труда и социальных дел республики Эрик Томаш.