Президент Грузии отказалась комментировать покушение на премьера Словакии
Президент Грузии Саломе Зурабишвили отказалась давать комментарии по поводу покушения на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, призвав разобраться, идет ли речь о насилии политического характера.
"Прежде всего, я не знаю, что это. Я не хочу комментировать, потому что не знаю, идет ли речь о насилии политического или уголовного характера. Для этого нужно дождаться результатов расследования", - сказала она в интервью французскому телеканалу France Info.
Президент отвечала на вопрос о том, "не беспокоит ли ее этот эпизод политического насилия на территории Евросоюза" в отношении лидера одной из стран-участниц.
Зурабишвили отметила, что "любое насилие крайне опасно".
"Нельзя сказать, что какой-либо регион мира свободен от насилия", - добавила она. Зурабишвили также заявила, что гордится грузинской молодежью, которая протестует в Тбилиси против закона об иноагентах "без каких-либо вспышек насилия и ненависти".