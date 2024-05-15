Президент Грузии отказалась комментировать покушение на премьера Словакии

Президент Грузии Саломе Зурабишвили отказалась давать комментарии по поводу покушения на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, призвав разобраться, идет ли речь о насилии политического характера.

"Прежде всего, я не знаю, что это. Я не хочу комментировать, потому что не знаю, идет ли речь о насилии политического или уголовного характера. Для этого нужно дождаться результатов расследования", - сказала она в интервью французскому телеканалу France Info.

Президент отвечала на вопрос о том, "не беспокоит ли ее этот эпизод политического насилия на территории Евросоюза" в отношении лидера одной из стран-участниц.

Зурабишвили отметила, что "любое насилие крайне опасно".