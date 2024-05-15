Президент Беларуси Александр Лукашенко направился с государственным визитом в Азербайджан. В Баку он проведет переговоры с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым, передает «МИР 24».

Главы государств обсудят расширение торгово-экономических связей в различных отраслях. Затронут вопросы развития сотрудничества в сферах промышленности и сельского хозяйства. Ожидается, что президенты посетят международную сельскохозяйственную выставку, которая проходит в Баку. Договариваться о совместных проектах в агропромышленной сфере там уже начала белорусская правительственная делегация.

По итогам переговоров Лукашенко и Алиев планируют подписать пакет двусторонних документов.