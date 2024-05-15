Состояние премьер-министра Словакии Роберта Фицо нормализовалось, он находится в сознании, пишет РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.

В среду, 15 мая, на политика было совершено покушение. Он вышел к людям в городе Гандлова, расположенном в 190 км от столицы республики Братиславы, и в этот момент прозвучали выстрелы.

Путин отреагировал на покушение на Фицо

Фицо получил ранения в плечо и брюшную полость. Врачи экстренно госпитализировали пострадавшего. На санитарном вертолете он был доставлен в больницу в Банска-Бистрице, где его сразу же направили в реанимацию.

В ходе операции у премьера открылось кровотечение, врачам удалось его остановить. По мнению медиков, операция прошла успешно.В настоящее время Фицо находится в стабильном состоянии.