Власти Казахстана отреагировали на покушение на премьера Словакии

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев категорически осудил вооруженное нападение на словацкого премьера-министра Роберта Фицо и назвал это преступление подлым террористическим актом. Его слова передает пресс-служба казахстанского лидера в Telegram-канале.

"Токаев заявил о своем решительном осуждении и неприятии этого подлого террористического акта", - указывается в заявлении.

По мнению главы государства, данному инциденту не может быть никакого оправдания.

В публикации отмечается, что Казахстан и Словакию давно связывают узы дружбы и взаимовыгодного партнерства, огромную роль в этом сыграл Фицо.

В заключение Токаев пожелал Фицо скорейшего выздоровления.

Фицо получил ранение в результате стрельбы, произошедшей после выездного заседания кабмина Словакии в городе Гандлова. По словам очевидцев, когда мероприятие закончилось, политик подошел к местным жителям. Затем из толпы раздалось несколько выстрелов, и Фицо упал на землю. По данным словацких СМИ, премьер-министр ранен в грудь и живот, его увезли на вертолете в один из госпиталей в Братиславе.