Байден отреагировал на покушение на Фицо

Президент США Джо Байден осудил покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Об этом сообщает Reuters.

Байден указал, что встревожен сообщениями о нападении на Фицо.

«Мы осуждаем этот ужасный акт насилия. Наше посольство находится в тесном контакте с правительством Словакии и готово оказать содействие», — добавил он.

Ранее сообщалось, что Фицо получил огнестрельные ранения в области груди, живота и конечностей, когда вышел к общественности после заседания правительства Словакии в Гандлове. Нападавшего задержали, им оказался 71-летний писатель и основатель литературного клуба Юрай Цинтула. Причины его поступка неизвестны. За жизнь Фицо на данный момент продолжают бороться врачи, он находится в операционной.