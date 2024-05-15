Стрелявший в премьера Словакии раскрыл мотив покушения

Напавший на премьер-министра Словакии Роберта Фицо объяснил, что совершил покушение по политическим мотивам, пишет «МК.RU» со ссылкой на местные СМИ. Отмечается, что подозреваемый - писатель и сторонник оппозиционной партии «Прогрессивная Словакия» Юрай Цинтула.

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Отмечается, что 71-летний уроженец города Левице действовал в одиночку. После задержания он заявил, что открыл стрельбу, потому что не согласен с политикой правительства республики. Партия уже заявила, что Цинтула к ним никакого отношения не имеет.

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Момент покушения на премьера Словакии попал на видео. Стрелок успел сделать пять выстрелов, прежде чем его повалили сотрудники службы безопасности премьера. В политика выстрелили, когда тот вышел пожать руки своим сторонникам после выездного заседания кабинета министров. После пятого выстрела нападавший был обезврежен охранниками Фицо.