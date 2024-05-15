Боррель назвал покушение на Фицо неприемлемой атакой на политических представителей
Покушение на словацкого премьер-министра Роберта Фицо является еще одной неприемлемой атакой на политических представителей.
Такое мнение выразил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
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"Я шокирован новостью о нападении на словацкого премьер-министра Роберта Фицо, которое я осуждаю. Мы стали свидетелями еще одной неприемлемой атаки на политических представителей", - написал он в X (ранее Twitter).