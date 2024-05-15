Покушение на словацкого премьер-министра Роберта Фицо является еще одной неприемлемой атакой на политических представителей.

Такое мнение выразил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

У Фицо открылось кровоизлияние в брюшной полости