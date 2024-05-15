$91.26-0.1098.83+0.16
Войти в почту

СМИ: врачи пока не могут остановить кровотечение у Роберта Фицо после покушения

Операция продолжается в больнице им. Рузвельта в городе Банска-Бистрица. По информации портала Pravda, премьер Словакии «борется за свою жизнь». Сообщается, что три пули попали в политика: две в область живота, одна в плечо.

Сегодня после выездного заседания правительства на Роберта Фицо произошло покушение. Премьера вертолётом доставили в больницу в тяжёлом состоянии.

Сын напавшего на Фицо мужчины прокомментировал инцидент

СМИ сообщали, что напавший — 71-летний писатель Юрай Цинтула, он сторонник либеральной партии «Прогрессивная Словакия». Мужчина задержан.

В мире
Видео
Роберт Фицо
Банска-Бистрица
Словакия