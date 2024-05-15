Операция продолжается в больнице им. Рузвельта в городе Банска-Бистрица. По информации портала Pravda, премьер Словакии «борется за свою жизнь». Сообщается, что три пули попали в политика: две в область живота, одна в плечо.

Сегодня после выездного заседания правительства на Роберта Фицо произошло покушение. Премьера вертолётом доставили в больницу в тяжёлом состоянии.

Сын напавшего на Фицо мужчины прокомментировал инцидент

СМИ сообщали, что напавший — 71-летний писатель Юрай Цинтула, он сторонник либеральной партии «Прогрессивная Словакия». Мужчина задержан.