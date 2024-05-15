Покушение на Фицо стало первой стрельбой в европейского лидера с 2003 года

Покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо стало первой с 2003 года стрельбой в европейского лидера. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Оно отмечает, что в прошлый раз в марте 2003 года в результате стрельбы был убит премьер-министр Сербии Зоран Джинджич.

Покушение на Фицо было в городе Гандлова. По имеющимся данным, он был ранен в грудь, живот и конечность. Его состояние оценивается как тяжелое. Стрелявший задержан, новостной портал tvnoviny.sk со ссылкой на источники сообщил, что это писатель из города Левице Юрай Цинтула. СМИ отмечают, что он придерживается либеральных взглядов.

У Фицо открылось кровоизлияние в брюшной полости

Поддержку раненому премьеру и осуждение нападения выразили представители многих стран.

Фицо является премьер-министром Словакии с 25 октября 2023 года. Ранее занимал этот пост в 2006-2010 и 2012-2018 годах. Фицо длительное время критикует стратегию Запада по Украине и подчеркивает, что конфликт не имеет военного решения, а поставки Киеву вооружений лишь приводят к многочисленным жертвам.