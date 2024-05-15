У премьер-министра Словакии Роберта Фицо открылось кровоизлияние в брюшной полости, он по-прежнему в операционной, пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник.

Покушение на главу правительства произошло в городе Гандлова в 190 км от Братиславы, где состоялось выездное заседание кабмина. Фицо вышел к собравшимся, в этот момент прозвучали четыре выстрела.

Политик получил ранения в грудь, конечности и брюшную полость.

Момент покушения на Роберта Фицо попал на видео

Медики госпитализировали раненого на санитарном вертолете в больницу, доставили в реанимацию. Когда Фицо привезли в клинику, он находился в сознании.

По данным агентства, за покушением стоит 71-летний писатель и основатель литературного клуба Юрай Цинтула.