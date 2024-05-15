Джо Байден одобрил новую сделку с оружием для Израиля

Разногласия с Израилем по операции в секторе Газа не помешали президенту США Джо Байдену одобрить очередную продажу вооружений своему ключевому союзнику на Ближнем Востоке. По готовящейся сделке армия Израиля (ЦАХАЛ) получит технику и боеприпасы общей стоимостью более миллиарда долларов, из которых около 700 миллионов долларов уйдет на оборудование для танков, 500 миллионов - на тактические боевые машины, 60 миллионов - на мины.

Жестокая операция с многочисленными жертвами среди мирного населения, которую ЦАХАЛ начал в секторе Газа после нападения движения ХАМАС на Израиль в октябре 2023 года, больно бьет по и без того невысокому рейтингу Байдена, часть электората которого симпатизирует палестинцам и критикует его за поставки вооружений Израилю. В прогрессивных кругах за Байденом даже закрепилось прозвище Геноцидный Джо (англ. Genocide Joe). Это вынуждает главу Белого дома, который, как и все его предшественники, поддерживает Израиль, одновременно изображать глубокие переживания за гибель мирных палестинцев и грозить пальцем Тель-Авиву. В администрации США опасаются, что радикальные методы израильского премьера Биньямина Нетаньяху и вторжение ЦАХАЛ в город Рафах на юге сектора Газа приведут к новым массовым жертвам среди гражданских, что усугубит ситуацию для Байдена перед выборами 5 ноября 2024 года. На прошлой неделе глава Белого дома, пытаясь приструнить строптивого партнера, поставил на паузу очередной транш вооружений для Израиля, включая тяжелые авиабомбы Mk-84 (вес одной - около 900 кг), которые, как напоминает газета The Washington Post, не раз приводили к массовым жертвам в секторе Газа.

Байден изображает тревогу за палестинцев, но слушает "ястребов", требующих бомбить сектор Газа

Однако многочисленные сторонники Израиля в Вашингтоне резко раскритиковали администрацию. Характерным заявлением отметился видный "ястреб", сенатор-республиканец Линдси Грэм, который в России внесен в перечень террористов и экстремистов. "Когда после Перл-Харбора мы оказались перед лицом уничтожения как нация, сражаясь с немцами и японцами, мы решили закончить войну бомбардировкой Хиросимы и Нагасаки ядерным оружием", - изложил Грэм свою версию истории Второй мировой войны, добавив: "Это было правильное решение".

"Дайте Израилю бомбы, необходимые для окончания войны, - потребовал он. - Они не могут позволить себе проиграть".

Напомним, что Япония атаковала Перл-Харбор в декабре 1941 года, а США осуществили атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки в августе 1945 года, то есть в самом конце Второй мировой войны. Их декларируемой целью являлось ускорение капитуляции Японии. По разным оценкам, жертвами бомбардировок стали от нескольких десятков тысяч до нескольких сотен тысяч человек.

Новое решение Байдена в очередной раз демонстрирует, что заигрывания с идеей урезать поддержку Израилю не имеют ничего общего с реальностью. Когда доходит до дела, американцы продолжают поддерживать Тель-Авив как в военном плане, так и в политическом, даже если это идет вразрез с мнением абсолютно большей части международного сообщества. Так, за последнее время США дважды блокировали в СБ ООН вопрос членства Палестины во всемирной организации. Ни желания, ни политической воли идти наперекор мощнейшему израильскому лобби у Байдена нет, что позволяет Нетаньяху и дальше безнаказанно игнорировать требования Белого дома. По данным ресурса Axios, после того, как Байден назвал возможную операцию ЦАХАЛ в Рафахе "красной линией", Нетаньяху на совещании своего военного кабинета гневно заявил: "Мы не являемся вассалом Соединенных Штатов!".

Как отмечает газета The Washington Post, решение "подорвет любые попытки Вашингтона сдержать боевые операции Израиля или добиться от него более точечного подхода в секторе Газа и Ливане".