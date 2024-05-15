У премьер-министра Словакии Роберта Фицо произошло кровоизлияние в брюшной полости. Об этом в среду, 15 мая, рассказал портал Standard.sk

— Ситуация действительно серьезная и Роберт Фицо борется за свою жизнь из-за внутреннего кровотечения, — следует из материала.

Портал Teraz.sk 15 мая сообщил, что в здании, где проводилось выездное заседание правительства Словакии, произошла стрельба. В результате инцидента был ранен премьер-министр республики Роберт Фицо. По данным телеканала JOJ, мужчина из толпы начал стрелять в политика после того, как он вышел поприветствовать жителей Хандловы.

Момент покушения на Роберта Фицо попал на видео

В тот же день в Сети появились кадры с места нападения на премьер-министра Словакии и фотографии мужчины, который, предположительно, выстрелил в премьер-министра.

Политолог Сергей Марков прокомментировал покушение на политика и предположил, что стрельбу по премьер-министру Словакии Роберту Фицо мог открыть представитель украинской военизированной группировки неонацистского режима.

Предполагаемый подозреваемый в покушении на премьер-министра Словакии — 71-летний писатель и сторонник оппозиционной партии «Прогрессивная Словакия» Юрай Цинтула