Президент Словакии подтвердила задержание стрелявшего в Фицо мужчину

Президент Словакии Зузана Чапутова подтвердила, что полиция задержала стрелявшего в премьер-министра Роберта Фицо мужчину. Об этом сообщил телеканал Markiza. Москва24

По информации вещателя, президент Словакии призвала сограждан воздержаться от поспешных выводов в связи с произошедшим, а также дождаться заключения полиции, которая возбудила уголовное дело. RT на русском

Президент назвала покушение на Фицо «нападением на демократию», добавив, что к совершению таких преступлений людей подталкивает характерная для современного общества «ненавистническая риторика». ТАСС

Фицо получил ранение в результате стрельбы, произошедшей после выездного заседания кабмина Словакии в городе Гандлове. По словам очевидцев, когда мероприятие закончилось, политик подошел к местным жителям. Затем из толпы раздалось несколько выстрелов, и Фицо упал на землю. По данным словацких СМИ, премьер-министр ранен в грудь и живот, его увезли на вертолете в один из госпиталей в Братиславе. Газета.Ru