В КНР заявили, что США следует прекратить официальное взаимодействие с властями Тайваня

Вашингтону следует прекратить официальное взаимодействие с тайваньской администрацией, шаги США на этом направлении повлияют на их связи с КНР в дальнейшем. Об этом заявил корреспонденту ТАСС пресс-секретарь китайского посольства в Вашингтоне Лю Пэнъюй.

"То, как США будут вести себя с новыми властями Тайваня 20 мая и после этого, повлияет на ситуацию в Тайваньском проливе и на отношения между США и Китаем в будущем", - отметил дипломат. "Мы призываем американскую сторону действовать в соответствии с обязательствами президента [США Джо] Байдена не поддерживать "независимость Тайваня", [принципы] "два Китая" или "один Китай, один Тайвань" и не использовать Тайвань в качестве инструмента сдерживания Китая. Американской стороне следует прекратить официальное взаимодействие с тайваньскими властями и не делать так, чтобы они чувствовали поддержку в поисках "независимости Тайваня", - подчеркнул Лю Пэнъюй.

Как заявила ранее на специальном телефонном брифинге для журналистов представитель американской администрации высокого ранга, США намерены направить официальную делегацию на инаугурацию нового главы администрации Тайваня Лай Циндэ. Сотрудница уточнила, что в состав делегации, в частности, войдут директор Национального экономического совета Белого дома Брайан Диз, а также бывший первый заместитель госсекретаря США республиканец Ричард Армитидж. Вместе с ними едет бывший глава Американского института на Тайване, де-факто играющего роль посольства США на острове, Ричард Буш.

Выборы главы администрации и депутатов Законодательного юаня прошли на Тайване 13 января. Победу в борьбе за пост нового лидера острова одержал действующий заместитель главы администрации, представитель Демократической прогрессивной партии Тайваня Лай Циндэ: он набрал 40,05% голосов избирателей. Явка на выборах составила 71,86%. Инаугурация Лай Циндэ запланирована на 20 мая.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР. США разорвали дипломатические отношения с Тайванем в 1979 году и установили их с КНР. Признавая политику "одного Китая", Вашингтон в то же время продолжает поддерживать контакты с тайбэйской администрацией. США являются главным поставщиком вооружений для Тайваня. По оценке МИД КНР, общая сумма американских военных поставок острову за несколько лет превысила $70 млрд.