Сын напавшего на Фицо мужчины прокомментировал инцидент
Сын мужчины, напавшего на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, прокомментировал инцидент. Его слова приводит издание Aktuality.
«Я понятия не имею, что имел в виду отец, что он планировал, почему это произошло», — отметил сын 71-летнего стрелка.
На вопрос, была ли у напавшего ненависть к Фицо, сын не ответил.
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«Я вам вот что скажу — он за него не голосовал. Это все, что я могу сказать об этом», — сказал он.
Сын стрелка также подтвердил, что у его отца было разрешение на владение оружием.
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