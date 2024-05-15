Сын напавшего на Фицо мужчины прокомментировал инцидент

Сын мужчины, напавшего на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, прокомментировал инцидент. Его слова приводит издание Aktuality.

© Lenta.ru

«Я понятия не имею, что имел в виду отец, что он планировал, почему это произошло», — отметил сын 71-летнего стрелка.

На вопрос, была ли у напавшего ненависть к Фицо, сын не ответил.

В Словакии назвали возможных организаторов покушения на премьер-министра страны

«Я вам вот что скажу — он за него не голосовал. Это все, что я могу сказать об этом», — сказал он.

Сын стрелка также подтвердил, что у его отца было разрешение на владение оружием.