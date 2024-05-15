Румынские пограничники нашли на границе с Украиной тела двух дезертиров

Пограничники из Румынии нашли в горах Марамуреша тела двух, вероятно, украинских граждан, нелегально перешедших румыно-украинскую границу. Об этом сообщило агентство Agerpres.

"[Тела] двух человек, найденные в горах Марамуреша, - вероятно, украинские граждане, перешедшие границу", - пишет агентство.

"Сегодня около 12:15 (совпадает с мск - прим. ТАСС) во время патрулирования государственной границы пограничники <...> обнаружили два трупа в горном районе, - приводит Agerpres слова представителя территориального инспектората пограничников Сигету-Мармацией Юлии Стан. - Немедленно об этом случае были уведомлены пограничные власти Украины и были созданы на месте оперативные поисковые группы из пограничников, полицейских и спасателей с целью доставки тел, находящихся возле пика Поп-Иван в горах Марамуреша на высоте примерно 1 900 м".

Румынские СМИ регулярно сообщают об обнаружении в горной местности на румыно-украинской границе молодых украинцев, которые бегут в соседнюю страну, уклоняясь от отправки на фронт. Большинство из них не имеет горного снаряжения и запасов еды, многие сбиваются с пути, получают серьезные травмы и даже гибнут.

24 февраля 2022 года на Украине была объявлена и постоянно продлевается всеобщая мобилизация, при этом власти страны делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В частности, им запрещен выезд за рубеж, а повестки выдают в государственных учреждениях, на улицах, в любых местах скопления людей.